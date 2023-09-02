Российские оккупанты ударили авиацией по Бериславскому району Херсонской области. Известно о погибшем гражданском.
Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
«Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь», — пишет Прокудин.
В частности пострадал 57-летний мужчина, который получил множественные осколочные ранения.
Также в результате обстрелов повреждения получили ряд домов в селе.