Российские оккупанты ударили авиацией по Бериславскому району Херсонской области. Известно о погибшем гражданском.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Враг выпустил управляемые авиабомбы по частным домам Одрадокаменки Бериславского района. В результате обстрела погиб 43-летний мужчина, который получил травмы несовместимые с жизнью.

«Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь», — пишет Прокудин.

В частности пострадал 57-летний мужчина, который получил множественные осколочные ранения.

Также в результате обстрелов повреждения получили ряд домов в селе.