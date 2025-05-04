Самолет Van’s RV-10 потерпел крушение возле города Сими-Вэлли, Калифорния. Пилот, личность которого не установлена, был единственным человеком на борту разбившегося низкоплана, сообщила Федеральная авиационная администрация. Он погиб.

Самолет упал на два жилых дома, из-за этого начался пожар, передает ABC News. В домах находились жильцы. Они не пострадали, сообщил представитель пожарной службы округа Вентура Эндрю Дауд. На место происшествия отправили 40 пожарных, они потушили огонь. Согласно данным Федеральной авиационной администрации, самолет вылетел из аэродрома Уильяма Дж. Фокса в Ланкастере и направлялся в аэропорт Камарилло.

Van’s RV-10 — это самодельный летательный аппарат. Такие самолеты собираются по чертежам или из готовых комплектов деталей. Детали летательного аппарата производятся компанией Van’s Aircraft. На сегодняшний день построено и эксплуатируется 11 422 самолета RV, сообщают на сайте компании. (kommersant)