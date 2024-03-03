США провели первую операцию по доставке гуманитарной помощи для жителей сектора Газа по воздуху военными самолетами. Критики говорят, что сброс продуктов парашютами гораздо менее эффективен, чем доставка помощи на грузовиках. До США помощь по воздуху оказывали другие страны.

Три американских C-130 доставили более 38 тысяч порций еды на территорию, где, по данным ООН, по меньшей мере 576 тысяч человек находятся в шаге от голода, пишет Reuters. Контейнеры были сброшены на парашютах.