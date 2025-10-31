Полная отмена экономической блокады и всех мер экономического давления станут лучшей помощью США Кубе, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство США впервые предложило помощь Кубе. Ну что же, лучшая помощь — это снять всю экономическую блокаду против Кубы, отменить все меры экономического преследования», — заявил Мадуро.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы предоставить Кубе гуманитарную помощь из-за последствий урагана «Мелисса».