Возвращение из виртуала: Лала Гати о том, как Центр развития детей и молодежи не сдавался во время пандемии

Центр развития детей и молодежи №3, функционирующий при Министерстве образования Азербайджана, славится своими достижениями в сфере дополнительного образования: воспитанники центра успешно представляют нашу страну на международных конкурсах и фестивалях, педагоги используют инновационный подход к организации досуга юных талантов, а нередко и сам центр выступает в роли организатора различных республиканских и международных мероприятий.

Недавно центр вновь распахнул свои двери перед учениками. Радость детей и педагогов безгранична. О том, как проходит процесс возвращения работы в прежний ритм, и о жизни центра во время строго карантина, в интервью # рассказывает директор Лала Гати:

— Руководимый вами центр – одно из старейших в Баку учреждений по организации досуга и творческого развития детей и молодежи. Какие главные задачи стоят перед вами сегодня?

— Центр развития детей и молодежи №3 существует уже более 45 лет. На протяжении этого времени мы работали под разными названиями, но задача всегда оставалась неизменной – целенаправленная организация досуга подрастающего поколения. Если раньше привести ребенка в наш центр в большей степени стремились родители, то сегодня такую инициативу проявляют сами дети. Это нас очень радует. Возраст наших учеников – от 6 до 25 лет. Дети и молодежь не хотят проводить свободное от учебы время впустую. Ребенок ищет общение по интересам, стремится к тому, чтобы с пользой провести свое свободное время и получить новые знания. Благо, сегодня в нашем центре имеется свыше 25 различных «кружков», которые сфокусированы по трем главным направлениям нашего центра: творчество, технологии и туризм, экология и спорт.

— После смягчения карантина в центр возвращаются дети. Как проходит этот процесс?

— Центр был закрыт на карантин с 3 марта 2020 года, как и все учебные заведения нашей республики. И вот, 8 февраля мы приступили к частичному возобновлению своей деятельности. К нам вернулись учащиеся 1-5 классов. Занятия проходят 2 раза в неделю с соблюдением всех норм, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров. Дети и педагоги все еще вынуждены использовать медицинские маски. При этом количество детей в группе не превышает 15 человек.

Конечно же, дети очень соскучились. Мы соскучились! Родители очень рады… С 15 февраля к нам вернулись ребята 5- 9 классов. Возобновились занятия в театральной студии, студии юных чтецов, заработала в прежнем режиме секция по шахматам.

— Как отразился длительный вынужденный перерыв на творчестве юных талантов?

— Конечно, ничего не заменит живое общение ребенка с педагогом и другими учениками. Но я не могу сказать, что столь длительная пауза внесла какие-либо серьезные коррективы в жизнь наших воспитанников. Сразу же после закрытия на карантин наш центр перешел в новый режим работы, перенес свою деятельность в онлайн. Тут возникли свои сложности. Не все педагоги оказались готовы к такому развитию ситуации. Но на помощь пришло Министерство образования, которое в оперативном порядке начало организовывать тренинги для педагогов. В итоге, даже самые старшие по возрасту педагоги нашего центра смогли быстро адаптироваться в виртуальном пространстве. Начались онлайн уроки. Мы даже танцы преподавали в новом формате. Все оказалось не так сложно, как показалось на первый взгляд.

— Какие проекты и конкурсы, организованные в тот период вы могли бы выделить? И какие успехи вас порадовали больше всего?

— Скучать во время строгого карантина не приходилось ни нам, ни нашим детям. За этот период мы осуществили множество проектов, приняли участие в республиканских и международных конкурсах, побеждали в них, сами выступили в роли организаторов различных конкурсов, приобщали к участию регионы и другие страны, снимали патриотические проекты с популярными артистами. Во время 44-ой Отечественной войны поддерживали наших героев, провели акцию «Письмо солдату», отправляли на фронт гостинцы и теплые послания. Онлайн формат работы дал нам ряд преимуществ по организации семинаров и обсуждений на разные темы. Во время войны мы провели онлайн встречу с детьми представителей азербайджанской диаспоры, проживающих в разных странах мира. Было очень трогательно слышать от них рассказы о том, как они приближали победу в своих странах, как доносили до людей правду об оккупации Арменией территории Азербайджана. Поводов для гордости было немало. Наши воспитанники порадовали нас медалями, призовыми местами и Гран при на различных творческих конкурсах, которые проходили в онлайн формате в Италии, Беларуси, Румынии, Чехии, Японии, России и др. стран.

А на днях мы объявили еще один республиканский конкурс для художников и ручных дел мастеров «Исторические памятники Карабаха». Принять участие в нем могут как дети, так и педагоги. Таким образом, мы хотим внести свой вклад в пропаганду богатейшего культурного наследия Карабаха, который с древних времен славился огромным количеством исторических и архитектурных памятников.

— Пандемия закончится, карантин останется в прошлом. Какие навыки из обретенного нового опыта вы намерены использовать и в дальнейшем?

— Конечно же, мы намерены использовать полученный опыт в дальнейшей работе. В этом есть много полезного и важного. Скажу о себе лично: за время пандемии я побывала на международных конференциях и встречах руководителей творческих союзов в Казахстане, Италии, Нидерландах, России, Беларуси… Мне всегда был интересен опыт коллег из других стран. Мы встречались на Интернет платформах, обсуждая важные актуальные темы, обменивались опытом, не потратив при этом средства и время на долгие перелеты. Считаю, что эта практика должна быть продолжена. Мы проводили в формате онлайн и педагогические советы. Я на рабочем месте, педагоги – каждый из своего дома выходили на связь, и вместе нам в оперативном порядке удавалось решать задачи. Это очень удобно. В последние годы меня часто приглашают в качестве члена жюри на различные конкурсы и фестивали. Во время карантина я продолжила и эту практику. Наш центр славится тем, что мы достойно представляем Азербайджан на международных событиях. И во время пандемии и карантина мы ни на йоту не остановились!