Член Союза художников Азербайджана Лала Умуд (Багирова) порадовала своих поклонников новой книгой — «Агабала». О новинке, о творческих задумках, любимом сыне и многом другом популярный писатель рассказывает в интервью #:

Недавно состоялась презентация вашей новой книги — «Агабала». О чем она?

«Агабала»- сборник, в котором собраны все рассказы о Азербайджане, и несколько новых. Это, как всегда, признание в любви родному краю, моим дорогим землякам, восхитительной природе, нашим обычаям.

Тема самобытности азербайджанского народа — одна из главных в вашем творчестве. Чувствуется, что вы чтите многие наши прекрасные традиции…

С детства, когда мои одногодки играли с куклами, лепили замки из песка на даче, я любила слушать рассказы старшего поколения. Бабушка рассказывала о том, что нельзя спать в тени инжирового дерева, потому что это дерево забирает энергетику, что гранат считают символом Вселенной, что если много воробьев в жаркий полдень вьются низко над землей — значит там змея, а если резко поднялся северный ветер хазри — значит в море кто-то утонул. Немного наивно, где-то мистически, но это и было основой моих фантазий, моих размышлений. Я по крупицам собирала эти истории, хранила, чтобы позже они сублимировались в мои рассказы.

Но начиналась ваша творческая жизнь с живописи. Сейчас рисуете?

Мой сын открыл для меня мир азербайджанской, абшеронской живописи. Я, как и он, заболела творчеством наших великих мастеров, таких, как Ашраф Мурад, Камал Ахмед, Тофик и Джавад МирДжавадовы, Расим Бабаев. Очень сложно брать кисть в руки после таких мастеров. Но понемногу работаю, пишу…

У вас была коллаборация с известным художником Нигяр Нариманбековой. Планируете привлекать к иллюстрации книг других художников?

Да, с Нигяр Нариманбековой у нас получились прекрасные книги. И, дай Бог, мой роман «Чертополох» выйдет с ее прекрасной картиной. Она специально написана для этого романа. Еще для сборника рассказов «Когда цветет Хары Бюльбюль» тоже готова графика от Нигяр. Так что, наша коллаборация продолжается. Мы с Нигяр Нариманбековой родственные души, она прекрасно чувствует мои книги.

Чем сейчас занимается ваш подросший сын Умуд, который вдохновил вас на создание ряда персонажей для детей?