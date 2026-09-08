Российские чиновники, руководители госкомпаний и миллиардеры летом 2026 года предпочли курорты Турции Краснодарскому краю, куда регулярно прилетают украинские беспилотники. Летней столицей элиты стал Бодрум, где были замечены более десяти связанных с россиянами бизнес-джетов, следует из анализа The Moscow Times данных сервисов отслеживания полетов.

Чаще всего в Турции замечали Sukhoi Superjet 100 (RA-89053), связанный с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. За лето самолет семь раз побывал в ней, посетив Анталью, Бодрум, Даламан, Стамбул и Анкару. Бизнес-джет Bombardier Challenger 850 (RA-67226), связанный с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, был в Турции пять раз. Четыре раза в Турции отметился Bombardier Challenger 850 (RA-67677), связанный с окружением семьи помощника президента РФ Николая Патрушева. Этот борт стал одним из немногих, которые заметили летом и в Краснодарском крае: 18 августа борт вылетел из Сочи в Бодрум. Еще одним таким самолетом стал Bombardier Global 6500 бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева (RA-73573), который был в сочинском аэропорту 29 июня, но затем его заметили в Даламане.

В Бодруме летом также побывали сразу три госбанкира — Bombardier Global 6000 (RA-67777), связанный с председателем ВЭБ Игорем Шуваловым, Bombardier Global 6000 (RA-73550), которым пользовался глава ВТБ Андрей Костин, самолет главы Сбербанка Германа Грефа (RA-02875). Там же заметили Dassault Falcon 8X главы Татарстана Рустама Минниханова (RA-09606).

Российские миллиардеры также регулярно летали в Турцию, но менее активно, чем самолеты чиновников. Шесть раз в Турции отметился самолет, связанный с Дмитрием Мазепиным (RA-11000), который посещал Бодрум и Стамбул. Борт владельца «Р-Фарм» Алексея Репика (RA-73577) дважды появлялся в Бодруме и также побывал в Анталье. У миллиардера Альберта Авдоляна в Бодруме были замечены сразу два связанных с ним самолета — Bombardier Global Express (RA-73650) и Bombardier Global 7500 (RA-73592). 6 июля в Бодрум прилетел Airbus A318-112 Elite, связанный с Аркадием Ротенбергом, а в середине июня над Даламаном был замечен Gulfstream G450 миллиардера Андрея Бокарева, писала «Новая газета Европа». Самолет Бориса Ротенберга (RA-73545) в августе завершал летний сезон в Анталье.

С начала лета атакам беспилотников подверглись многие крупнейшие города и курорты побережья Черного моря, в том числе Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск. Самые тяжелые последствия были 3 августа в Архипо-Осиповке под Геленджиком, где после падения БПЛА на пляж погибли семь человек, еще 58 пострадали. 12 августа массированная атака затронула Новороссийск, Анапу и Геленджик. Тогда три человека погибли, 24 пострадали, были повреждены десятки жилых домов. (themoscowtimes.com)