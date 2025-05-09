В Баку состоялась İZ-встреча с писателем, членом Союза художников и писателей Лалой Умуд, сообщает #.

Мероприятие организовано Женским бизнес-сообществом «İZ Community», руководителем которого является Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Тема вечера — «Как хорошая книга помогает жить?!» — объединила тех, кто видит в литературе не только слова, но и смысл, поддержку и свет. В уютной атмосфере говорили о книгах, жизни, боли, надежде и внутренней стойкости. Это была не просто встреча — это был вечер настоящей духовной близости.

Среди гостей были выдающиеся представители культуры: Чингиз Абдуллаев, актёр и художник Бахрам Багирзаде, творческие личности и, конечно, участницы İZ Community.

«Такие вечера напоминают: хорошая книга — это всегда больше, чем текст. Это кто-то, кто говорит с тобой, когда все молчат», — подчеркнули организаторы встречи.