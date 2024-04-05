Министерство юстиции России в пятницу внесло в перечень так называемых иностранных агентов писателя Михаила Веллера.

75-летний Веллер – автор множества повестей и романов, в том числе автобиографических. Как публицист регулярно выступал с комментариями на общественно значимые темы в разных СМИ, в том числе на Радио Свобода. Делился со слушателями спорными идеями переустройства российского государства. По мнению Минюста, Веллер «выступал против спецоперации в Украине, участвовал в создании материалов иноагентов, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России», уточняет «Интерфакс».