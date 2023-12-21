Если верить изданию Identificator, в Азербайджане раскрыта широкая резидентура агентов спецслужб Франции, которые были задействованы в различных операциях в Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, ряде стран Восточной Европы, Ближнем Востоке и Центральной Азии. Об этом издание пишет со ссылкой на свои источники.

Некоторое время назад, на территории Азербайджана была замечена внутренняя резидентура французского посольства, которая весьма уверенно и спокойно осуществляла разведывательные действия против представителей стран, известных как «партнеры» Франции. Наряду с этим резидентура, используя широкие связи активно перемещалась в странах региона формируя новые задачи и расширяя cферу влияния.

Как стало известно из информированных источников, расследование вывело на весьма интересные аспекты, которые позволили раскрыть сеть взаимосвязанных персоналий. Один из граждан Франции, долгие годы являвшийся внештатным сотрудником французского разведсообщества, добровольно инициировал сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана.

В результате сотрудничества, десятки французских секретных агентов, часть из которых служили, а также продолжают работать в Азербайджане, а некоторые в настоящее время работают в ряде соседних стран и международных организациях, были раскрыты. Наряду с этим, спецслужбам Азербайджана были предоставлены свидетельства и документы относительно деятельности французской резидентуры в регионе Южного Кавказа, Ближнего Востока, Украины и Молдовы.

Как стало известно, в связи с уголовным делом, ведущимся спецслужбами Азербайджана арестованы ряд лиц, которые осуществляли разведывательную деятельность в отношении Украины, Грузии и Азербайджана.

Источник полагает, что масштаб провала станет серьезным ударом по имиджу французской разведки. Азербайджанская сторона официального заявления по этому поводу не делала.

При этом в опубликованной вчера новости говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон уволил Бернара Эмье, директора Главного управления внешней безопасности Министерства обороны Франции (DGSE), который в апреле текущего года летал в Минск для встречи с Александром Лукашенко. О возможной отставке Бернара Эмие заговорили после провала разведки в африканском и южнокавказском секторе.

В августе 2023 года Эммануэль Макрон выразил недовольство главой внешней разведки Франции, Бернаром Эмье, деятельность которого нанесла удар по позициям Парижа в Африке и Восточной Европе.

Интересно, что Главой Генерального штаба назначен Николя Лернер, возглавлявший Главное управление внутренней безопасности (DGSI).