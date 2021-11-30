Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение коронавируса, сообщает ТАСС.

«Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения [коронавируса], но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования», — говорится в рекомендациях ВОЗ.

В связи с обнаружением нового штамма «омикрон» в организации посоветовали странам применять в отношении путешествий правила, основанные на оценке риска, а также подтвержденной информации.