Военно-морские силы Украины и Великобритании провели в Черном море тренировки типа PASSEX, сообщило агенство РИА Новости.
«В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Королевства Великобритании провели тренировку в море типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота», — сообщила пресс-служба в Facebook.
Подчеркивается, что двухдневные тренировки проходили в несколько этапов, в частности, корабельно-катерной группой были отработаны маневрирование, организация противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы и тому подобное. Во время выполнения общих элементов основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий экипажей.