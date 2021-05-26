«В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Королевства Великобритании провели тренировку в море типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота», — сообщила пресс-служба в Facebook.