В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в рамках инспекционной проверки в воинских частях и подразделениях азербайджанской рмии были выполнены показательные тренировки в ночное и дневное время.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В ходе тренировок, приближенных к условиям реального боя, военнослужащие, используя современные технические средства и новые тактики ведения боя, успешно выполнили поставленные задачи.

Действуя в составе мобильных подгрупп, военнослужащие выполнили задачи с применением аэрозольной завесы и защитных особенностей местности.

В ходе выполнения задач был умело использован ударный беспилотный летательный аппарат.