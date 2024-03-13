Военные из Грузии в рамках многонациональных учений «Троянский след 24» провели операцию по аресту корабля условных контрабандистов в Черном море.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Грузии.

По данным ведомства, военнослужащие из Грузии и других дружественных стран провели операцию по аресту корабля в Черном море, перевозившего контрабанду, а также приняли участие в освобождении условных заложников, обезвреживании экипажа судна и изъятии груза.

Учения «Троянский след 24» стартовали в Грузии 4 марта. Они проводятся при поддержке командования сил специальных операций США в Европе. Помимо грузинских и американских военных, в маневрах участвуют военнослужащие из Великобритании, Испании, Польши и Румынии. Учения проводятся одновременно в трех странах: Грузии, Греции и Румынии. Грузия участвует в них в третий раз.