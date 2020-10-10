«Вместе с мертвыми пусть выводят и живых» — турецкий эксперт

В первые же полчаса вступления в силу договоренности о прекращении огня, о котором стороны нагорно-карабахского армяно-азербайджанского конфликта в лице глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна достигли соглашения вчера в Москве при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова, армяне обстреляли территории Тертерского и Агдамского районов Азербайджана. По сообщению Министерства обороны Азербайджана, несмотря на вступление силу с 12.00 10 октября соглашения о прекращении огня, армянская армия предприняла попытку перейти в наступление в направлениях фронта Агдере-Тертер и Физули-Джабраил, ряд населенных пунктов подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Естественно, все наступательные попытки врага были успешно отбиты нашими подразделениями и были приняты адекватные ответные меры.

О том, что армянской стороне доверять нельзя в Азербайджане известно достаточно хорошо и по Первой карабахской войне, и по всему периоду существования режима прекращения огня, который действует с 1994 года и нарушается десятки раз все эти годы ежедневно. А самое большое коварство армянские захватчики продемонстрировали 8 мая 1992 года, начав вероломное наступление на Шушу, несмотря на достигнутое временное прекращение огня перед инициированной Ираном трехсторонней встречей между руководством Азербайджана и Армении, результатом чего стала оккупация считающейся непобедимой крепости.

И вот сейчас, добившись после многодневной мольбы о временном прекращении огня, армяне вновь его нарушают, подвергая обстрелу мирные города Азербайджана, который достигнув полного преимущества на театре военных действий, однако, проявил гуманизм и согласился на обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного красного креста.

Однако очевидно, что армяне решили использовать это время для передышки и мобилизации своих сил. Как правильно заметил сегодня в эфире турецкого канала TRT HABER специалист по безопасности и терроризму Джошгун Башбуг (Coşkun BAŞBUĞ), есть большие сомнения, что Армения будет придерживаться достигнутого соглашения. И скорее всего, Ереван воспользуется этим временем для обеспечения военными и продовольственными поставками зоны боевых действий, и тогда для Баку ситуация может измениться. Поэтому, как считает турецкий эксперт, Баку сейчас не должен попасть в эту ловушку — сейчас было самое время предложить им «вместе с мертвыми вывести из зоны боевых действий и живых». Т.е., учитывая превосходство азербайджанской армии и достижения последних дней на поле боя, соответственно, большие потери армян как в живой силе – около 5 тысяч убитыми, так и в боевой технике, единственным выходом Армении становится вывод войск с оккупированных территорий. Азербайджан тем самым дает шанс Армении спасти остаток своей армии.

Другой турецкий специалист по безопасности, профессор Мурат Йешылташа (Murat Yeşiltaş) обратил внимание на пункты 3 и 4 вчерашней договоренности о перемирии, которые назвал «политическими», поскольку в них говорится о том, что «Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования» и «стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса». По его словам, успешная контраступательная операция азербайджанской армии и освобождение из-под оккупации большого числа населенных пунктов, занятие важных стратегических высот, разгромное поражение сдающей позиции и отходящей армянской армии могли стать основанием для требования полного вывода оккупационных войск с территории Карабаха. Учитывая мольбы и воззвания армянской стороны к мировым лидерам о воздействии на Азербайджан, сейчас было самое время принуждения Армении к деоккупации и миру. Однако достигнутое вчера в Москве перемирие меняет конфигурацию ситуации и предусматривает продолжение переговоров в прежнем формате – то есть при посредничестве Минской группы ОБСЕ, сопредседатели которой – Франция, США и Россия – все эти годы прикладывали усилия не для разрешения конфликта согласно нормам международного права, а пытались сохранить статус-кво. И только Турция с самого начала конфликта выказывала политическую и дипломатическую поддержку Азербайджану, и сейчас настало время подключить ее в переговорный формат для усиления позиций Азербайджана.

Такого же мнения придерживается заведующий кафедрой международных отношений Анкарского университета социальных наук профессор Мухиттин Атаман (Muhittin Ataman), который считает, что состав Минской группы априори ставит Азербайджан в неравное положение с Арменией, поскольку все три страны-сопредседателя так или иначе поддерживают армян вопреки всем резолюциям ООН и международному праву. Поэтому без изменения формата переговорного процесса и вовлечения в состав участников нейтральных стран Азербайджан останется вновь, как и все 26 лет, один за столом переговоров против трех стран-сопредседателей, лидер одной из которых — президент Франции Эммануэль Макрон вообще открыто и голословно обвинил Азербайджан в использовании боевиков из Сирии. Добившийся при политической и дипломатической поддержке Турции преимущества на поле боя Азербайджан должен перенести это преимущество за стол переговоров и потребовать включения Турции в переговорный процесс. Можно даже пригласить Германию и Великобританию – страны, имеющие нейтральные позиции. Продолжение переговоров в прежней конфигурации для Азербайджана отныне должно быть неприемлемо, еще 20-30 лет сохранения статус-кво с участием проармянских сопредседателей создаст ситуацию, подобную израильско-палестинской, когда президент США Дональд Трамп счел построенные на Западном берегу реки Иордан израильские поселения «более не незаконными».

Поэтому Азербайджан не должен останавливаться на достигнутом, должен продолжать продвижение вглубь оккупированных территорий до тех пор, пока Армения не выведет свои войска. Ситуация апреля 2016 года, когда Азербайджан в ответ на просьбу Москвы, остановил военные действия, не может повториться. Это нанесло бы сокрушительный удар по моральному духу азербайджанского народа и боевому духу азербайджанского солдата. Впереди зима, в Карабахе она особо холодная, а азербайджанская армия находится на менее выгодных позициях, ведя наступление снизу вверх. Поэтому, если после начала переговоров согласно 3 пункту достигнутой в Москве договоренности армянская сторона не согласится покинуть оккупированные территории, ВС Азербайджана вынуждены будут продолжить контрнаступление и силой освободить захваченные земли.