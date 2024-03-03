Журналисты The Wall Street Journal уверяют, что смерти россиян при необычных обстоятельствах были зафиксированы на трех континентах. В частности, считается, что некоторые граждане якобы могли вынашивать «политически подрывные для России идеи».

В то же время другие, вероятно, были втянуты в так называемую «криминальную войну». Также часть могла умереть естественной смертью. Поэтому, Википедия опубликовала список из 51 человека «Загадочные смерти российских бизнесменов».

Бизнесменов нашли повешенными в Лондоне и утопленными в Пуэрто-Рико. Босс правящей партии упал с крыши индийского отеля, а 46-летний заместитель министра науки умер от непонятной болезни во время возвращения с Кубы,

– говорится в сообщении.

Более того, полиция Испании до сих пор расследует смерть бывшего заместителя главы правления компании «Новатэк» Сергея Протосеня, а также его жены и дочери возле Барселоны в 2022 году.

В частности, в феврале стало известно, что в московском элитном жилом комплексе «Дом друга Путина» умер 35-летний сын Игоря Сечина, доверенное лицо диктатора и исполнительный директор нефтяного гиганта «Роснефть».

Издание отмечает, что эти смерти не имеют признаков «руки Кремля».

Кроме вышеупомянутых случаев, стоит вспомнить и то, что через два месяца после начала неудачного мятежа ЧВК «Вагнера» неподалеку от резиденции Путина на самолете разбился Евгений Пригожин.

Среди недавних случаев журналисты выделили смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Интересно то, что информация о его гибели появилась тогда, когда, по словам его коллег, политика должны были обменять.

В то же время издание обратило внимание на смерть российского летчика Максима Кузьминова.

Мафиозное убийство Кузьминова вписывается в другое скрытое течение новой шпионской войны между Россией и Западом. С момента вторжения Путина Украина и ее западные союзники активизировали попытки опустошить российское государство и армию, привлекая поток перебежчиков, которые, как надеются, могут стать потоком,

– говорится в материале WSJ.

СМИ также отметило, что Кремль в свою очередь пытается охотиться на своих предателей. (24 канал)