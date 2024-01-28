Западные страны сейчас только пытаются с трудом наладить с Индией военно-техническое сотрудничество (ВТС), которое у Москвы и Нью-Дели уже давно реализовано и которое две стороны уже выводят на следующий уровень.

Об этом заявил ТАСС источник в оборонных кругах в Нью-Дели. «То, что западные страны только пытаются с трудом наладить, у нас уже давно реализовано, теперь мы это расширяем и углубляем», — подчеркнул он.

«Почти 1 тыс. танков Т-90, 300 самолетов Су-30МКИ сделаны в Индии», — напомнил источник.