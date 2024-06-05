Вопросы сотрудничества в военной сфере были обсуждены министрами обороны Армении и Болгарии – Суреном Папикяном и Атанасом Запряновым, сообщили в пресс-службе армянского ведомства.

Делегация во главе с Папикяном находится с визитом в Болгарии. Ранее глава оборонного ведомства Армении посетил оборонную выставку в Пловдиве.

В ходе сегодняшних переговоров министры поговорили о возможностях сотрудничества в военно-технической области, затронули перспективы развития взаимодействия в рамках НАТО и других многосторонних площадках.