В рамках визита в Париж министр высокотехнологической промышленности РА Мхитар Айрапетян накануне провел встречу с главой генеральной дирекции по вооружению Франции Эммануэлем Кива.

Как передает пресс-служба Министерства высокотехнологической промышленности РА, в ходе встречи обсуждались перспективы развития военно- промышленного сотрудничества между Арменией и Францией, возможности инициирования программ обмена технологиями, вопросы, связанные с развитием оборонных технологий в Армении, и другие темы.

На встрече также присутствовали первый заместитель министра Геворг Манташян, председатель военно-промышленного комитета МО РА Арам Дживанян, а также посол Армении во Франции Арман Хачатрян. (arminfo)