Американский атомный авианосец USS Gerald R. Ford, переброшенный в Средиземное море на фоне войны между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, выводится из региона. В ближайшие дни корабль покинет восточное Средиземноморье и возвратится в родную гавань, сообщили ВМС США.

«Министерство обороны постоянно анализирует дислокацию вооруженных сил во всем мире и сохранит важный потенциал как в Средиземном море, так и во всем ближневосточном регионе. Ведомство будет и впредь сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы усилить морскую безопасность в регионе и удержать всех государственных и негосударственных акторов от попыток вынести кризис в секторе Газа за его пределы», — говорится в заявлении ВМС США.

После беспрецедентно масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Вашингтон усилил военное присутствие в регионе, направив туда авианосец USS Gerald R. Ford и другие корабли. USS Gerald R. Ford имеет водоизмещение 100 тысяч тонн. Он оснащен атомным двигателем и новейшими технологиями. (DW)