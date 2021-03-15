Весенний блиц-рывок Байдена в международную политику: состоится ли он?

Наверное, у американских политологов и политических аналитиков еще есть какие –то аргументы, чтобы как-то оправдывать, даже «обелить» первую «стодневку» нового американского президента Джо Байдена – да, они могут найти какие-то обоснования для не очень-то удачного дебюта, особенно, во внешней политике новой администрации.

Конечно, последние сообщения о том, что семье убитого полицейскими чернокожего Флойда будет выплачено 29 миллионов долларов компенсации и несколько триллионный стимулирующий экономику финансовый пакет — весьма удачное начало, но мир ждет от Джо Байдена смелых решений, в первую очередь, в области внешней политики.

Пару недель тому назад в своем очередном выступлении генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Альянс в свое время оперативно принял бы решение о включении Украины в ряды Блока, наверное, не было бы аннексии Крыма!

Наверное, то же самое можно сказать и о Грузии, об абхазском и южноосетинском конфликтах.

Да, история не любит сослагательных наклонений, но ошибки можно исправить, даже надо исправить. Спектр внешнеполитических задач, которые предстоит решать новой американской администрации, весьма широк – тут, можно назвать не только иранские и ближневосточные проблемы, но Китай и Россию в целом и, конечно, кризис, начатый в НАТО при прежнем президенте Дональде Трампе.

Но мы вовсе не скрываем, что нас в первую очередь интересуют усилия нового американского президента в направлении разрешения проблем некоторых постсоветских стран. Конечно, тут сразу же в голову приходят Украина, Молдова и Грузия, потому что это те адреса, куда больше всего были направлены усилия последних американских администраций. Грузию, например, называют даже неформальным членом НАТО, но этот неформальный статус пока не в состоянии полностью обеспечить безопасность Тбилиси.

То же самое можно говорить и о странах Центральной Азии, т.к. если американцы на самом деле намерены ослабить российскую империю, они должны в первую очередь, работать в этом важном направлении. Уход стран Центральной Азии или Беларуси из зоны влияния России – пожалуй, только это может поставить на колени строптивый Кремль.

Конечно, тут нетерпеливый читатель может спросить нас, что, а какое нам дело до Центральной Азии или Грузии, особенно, тогда, когда мы только – только с Россией начинаем понимать друг друга в карабахском процессе?

Во-первых, создание Транскаспийского коридора может стать весьма ощутимой финансовой инъекцией в нашу экономику – как известно, наши углеводородные запасы ограничены, но мы имеем широко развитую инфраструктуру для транспортировки нефти и газа. Пару недель назад наконец -то тронулся многолетний лед, и мы подписали соглашение о разработке некоторых каспийских месторождений с Туркменистаном. Если Туркменистан и другие центрально-азиатские страны проявили бы интерес к нашей нефтегазовой инфраструктуре, это, как уже заметили, стало бы весьма ощутимым вкладом в нашу углеводородную стратегию.

Во-вторых, конечно, мы за последние несколько месяцев в карабахском процессе сделали больше, чем за всю историю конфликта: освобождены азербайджанские районы, стороны теперь активно работают над восстановлением транспортных артерий региона, идет подготовка к снятию блокады Армении и т.д.

Пока у нас нет серьезных оснований, чтобы усомниться в миротворческой миссии России, но нет оснований, чтобы на сто процентов положиться на Москву, т.к. иногда случается такое, чему мы не находим объяснений, чтобы как –то оправдать деятельность российских миротворцев.

Лучше было бы сказать, что Москва не намерена полностью решить конфликт, в противном случае, она сама лишила бы себя самого действенного рычага влияния в регионе. Поэтому мы не должны забывать и о западном направлении мировой политики, особенно, о США. Теперь много говорится о том, что якобы Байден будет проводить проамериканскую политику. Признаться, нам не очень-то верится в это. Думается, что в Вашингтоне понимают, что только Москва в состоянии разрубить гордиев узел этих многолетних конфликтов, потому что их архитектором является именно она. Поэтому, только работая с ней можно добиться позитивных результатов. Пожалуй, такой подход нас устраивает, но будет лучше, если и Кремль почувствует небольшой контроль стран западного сегмента мира, особенно, США…