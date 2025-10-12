Президент США Дональд Трамп прилетит в Израиль в понедельник в 9:20 (10:20 по бакинскому времени) и улетит в Шарм эль-Шейх уже в 13:00 (14:00 по бакинскому времени) — визит продлится всего 3 часа 40 минут, сообщает Ynet, называя мимолетное посещение Израиля «самым кратким визитом в истории».

Возможно, именно в эти часы в Израиль будут возвращаться из Газы измученные двухлетним пленом заложники. Представитель ХАМАСа только что сказал AFP, что заложники будут освобождены в понедельник утром. Трамп не планирует их встречать «по медицинским причинам», в его планах только выступление в Кнессете в 11:00 — (12:00 по бакинскому времени) и возвращение оттуда в аэропорт.

На летном поле в аэропорту Бен-Гурион уже постелили красную ковровую дорожку к месту планируемой остановки президентского лайнера, Встречать Трампа в аэропорту собирались едва ли не всем составом правительства, но, по информации Ynet, грандиозные планы изменены из-за сжатого графика. Министры в аэропорт не поедут, торжественных речей и даже государственных гимнов не будет. Встретят Трампа только глава правительства Нетаньяху, президент Герцог и послы двух стран, из церемоний планируются только краткие приветствия и рукопожатия.

Сокращенный церемониал означает низкий статус визита Трампа — это не государственный визит, а скорее «визит проездом» (низшая категория визитов в дипломатическом протоколе). Ради этого будет надолго перекрыто движение в обе стороны по 1 шоссе, так как Трамп не полетит в Иерусалим на вертолете, как делали Буш и Обама, а поедет, как Байден, на своем бронированном лимузине с кортежем.

В 10:10 (11:10 по бакинскому времени) Трамп должен прибыть в Кнессет, где он проведет короткую встречу с премьер-министром Нетаньяху и президентом Герцогом в канцелярии премьер-министра, а затем все трое встретятся с семьями заложников в соседнем помещении рядом с залом пленарных заседаний. В 11:00 президент США произнесет речь в Кнессете и после этого отправится прямо в аэропорт, даже не заезжая в отель «Царь Давид», где для него забронированы два этажа.

В Шарм эль-Шейхе Трамп примет участие в торжественной церемонии подписания соглашения об окончании войны в Газе, а затем — в международном саммите по послевоенному урегулированию в Газе. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил сегодня участие в этом саммите. Премьер-министр Нетаньяху на него не приглашен. (israelinfo.co.il)