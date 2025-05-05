Израильский кабинет безопасности единогласно одобрил план расширения военного наступления в секторе Газа, сообщила The Times of Israel со ссылкой на правительственный источник.

«Ожидается, что этот план будет реализован после визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе, а до тех пор будут предприниматься усилия по достижению соглашения с ХАМАС о прекращении огня и заложникам», — говорится в публикации.

Кроме того, по словам чиновника, кабинет безопасности одобрил план по возобновлению поставок гуманитарной помощи в Газу «с использованием нового механизма».