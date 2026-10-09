Более 8,7 тыс. случаев лихорадки Эбола зарегистрировано с мая в Демократической Республике Конго (ДРК), более 4,2 тыс. заболевших умерли. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее информационном бюллетене, «по состоянию на 6 октября 2026 года в стране зарегистрировано 8728 подтвержденных случаев заболевания и 4205 подтвержденных летальных исходов», летальность составляет около 48,2%. За время, прошедшее после публикации 25 сентября предыдущего выпуска информационного бюллетеня ВОЗ по Эболе, в ДРК зафиксированы 775 новых подтвержденных случаев заболевания, включая 379 со смертельным исходом.

С 25 сентября вспышка Эболы распространилась на район Алимбонго в провинции Северное Киву, расширив тем самым «географический охват эпидемии». В настоящее время она затронула 64 района в семи провинциях на востоке страны. Особенно сильно пострадала провинция Итури.