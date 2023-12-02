Для борьбы с ХАМАС армия Израиля начала действовать в областях сектора Газа, в которых раньше не проводились военные действия. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает газета.ру.

«В последние два дня мы (…) работаем в тех областях, где не работали в прошлом месяце, и число таких областей будет увеличиваться», — заявил министр.

2 декабря сообщалось, что армия Израиля за сутки с момента срыва перемирия с ХАМАС нанесла удары по 400 объектам в палестинском анклаве. «Ожидается, что ЦАХАЛ расширит зону наземных операций на юге сектора Газа», — отметило издание со ссылкой на Галанта.