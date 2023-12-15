Израиль неохотно воспринимает советы со стороны США по вопросу проведения военной операции в секторе Газа, Вашингтон убеждает Израиль проводить больше разведывательных операций и меньше массированных авиаударов. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

«Официальные лица США в частном порядке признают, что израильское правительство часто неохотно принимает советы Вашингтона относительно своих операций», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает издание, ссылаясь на неназванных американских чиновников, США убеждают Израиль проводить больше разведывательных операций небольших подразделений, направленных против лидеров и боевиков ХАМАСА, меньше массированных авиаударов, которые «были отличительной чертой израильской кампании» ранее.

Отмечается, что израильское правительство при этом пришло к осознанию необходимости «перестраивать свои военные операции», чтобы избежать жертв среди гражданского населения и разрушения гражданской инфраструктуры.