Власти Испании и чиновники НАТО не воспринимают всерьез угрозы президента США Дональда Трампа наказать Мадрид за отказ нарастить военные расходы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя альянса.

«Угроза не воспринимается серьезно в военных кругах. Испанцы реагируют спокойно», — сказал собеседник издания.

Politico отмечает, что риторика Трампа в отношении Испании становится все более жесткой из-за отказа Мадрида увеличивать расходы на оборону, что идет вразрез с планами американского лидера снизить зависимость Европы от военной мощи США. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила изданию, что президент США все еще «думает об экономических последствиях» решения испанских властей. «Пока все остальные союзники по НАТО согласились нарастить расходы на оборону до 5% [ВВП], Испания была единственной страной, которая отказалась», — отметила она.