Внешнеполитические заявления зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева не отражают официальную позицию руководства страны, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью журналисту «Би-би-си» Стивену Сакуру.

«Только три человека имеют право официально говорить от имени нашей страны: это президент, глава и пресс-секретарь МИД», — подчеркнул дипломат, имея в виду Владимира Путина, Сергея Лаврова и Марию Захарову. По словам Келина, высказывания зампреда Совбеза по международной повестке следует воспринимать как личное мнение. «Медведев говорит то, что думает на самом деле. Но он думает это как частное лицо. Он не говорит это как официальное лицо», — пояснил посол.

У Келина поинтересовались, что он думает по поводу ядерных угроз Медведева Лондону, Парижу и Берлину после того, как дипломат посоветовал «придержать язык» министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лэмми. Глава английского внешнеполитического ведомства ранее заявил, что «Путин и его мафиозное государство пытаются отравить мир дезинформацией, расколом и беспорядками».

Келин отметил, что Лэмми повел себя «очень невежливо» и добавил, что не знает «ни одного политика в мире», который бы использовал такие выражения, «особенно в России». «Если вы слышали, что говорят Путин или Лавров, вы бы поняли, что такой тип обвинений или навешивание ярлыков абсолютно нехарактерен для нас», — отметил посол. Далее он дал понять, что Медведева за политика и значимую фигуру не считает.

После вторжения в Украину зампред Совбеза стал основным рупором ядерной риторики Кремля. Он регулярно грозит Западу третьей мировой войной и пугает уничтожением всей цивилизации в случае угрозы существованию России. Среди прочего Медведев обещал нанести ядерный удар по Вашингтону, Парижу и Лондону, если они отправят свои войска в Украину.

Между тем на Западе не воспринимают Медведева всерьез. Например, в Евросоюзе считают, что убывшего президента России имеются проблемы с психикой. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано говорил, что Медведев «отчаянно пытается привлечь к себе внимание, публично транслируя свой диагноз», поскольку «вечно является номером два».