Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесла самые большие потери за одни сутки с начала наземной операции против группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) в секторе Газа. По последним данным армейского командования, за последние сутки погибли 24 израильских военнослужащих.

По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, 21 военнослужащий погиб в результате подрыва взрывчатки, которая находилась в двух зданиях, где были израильские военные. Обстоятельства случившегося исследуются. Также сообщается о поражении из гранатомёта израильского танка.

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. «Сегодня очень тяжёлое утро», — написал он.

Наиболее жестокие бои идут сейчас в городе Хан-Юнис на юго-западе сектора Газа, где, как сообщается, сейчас сосредоточены основные силы ХАМАС. В понедельник сообщалось о взятии израильскими войсками здания больницы, где, как утверждается, держали оборону бойцы ХАМАС. Палестинская сторона эти утверждения отвергает. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы сообщило об аресте израильтянами медицинских работников.

Израиль начал наземную операцию в Газе в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли более 1200 израильтян, включая детей и иностранцев, были захвачены около двухсот заложников. Больше половины из них до сих пор остаются в руках ХАМАС в секторе Газа.

Международное сообщество критикует Израиль за жертвы среди палестинского населения. По данным палестинской стороны, с 7 октября в Газе погибли более 25 тысяч человек. Израильские военные утверждают, что джихадисты размещают военные объекты среди густонаселённой гражданской застройки и прикрываются мирными гражданами как живым щитом. (svoboda.org)