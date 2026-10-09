Примерно 100 тысяч граждан Украины, находящихся в Соединенных Штатах, могут столкнуться с потерей статуса временной защищенной категории (TPS). Об этом сообщает газета Politico.

Действие текущих положений данной программы истекает 19 октября, после чего американская администрация должна принять официальное решение о ее продлении или аннулировании. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила неприятное решение на фоне сохраняющейся напряженности между Киевом и Вашингтоном, отмечают журналисты.

Как указывает издагние, существует и альтернативный сценарий: статус может быть сохранен без издания формального акта об отмене, что автоматически продлит действие программы еще на шесть месяцев. Законодатели, опасающиеся возможной отмены мер поддержки со стороны администрации Трампа, призывают главу государства воспользоваться именно этим вариантом и воздержаться от активных действий.

Как сообщил изданию один из источников, руководство США рассматривает вопрос о правовом статусе украинских беженцев в контексте общего урегулирования конфликта на Украине. Это обстоятельство, по мнению собеседника, повышает вероятность как полной отмены временной защиты, так и сохранения неопределенного положения для граждан Украины.

«В настоящее время отсутствуют какие-либо стимулы для принятия позитивных решений в отношении Украины», — резюмировал источник, комментируя текущую ситуацию.