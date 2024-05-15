Австралийское управление связи и средств массовой информации (ACMA) объявило о планах полного отключения сетей 3G в стране. Об этом сообщает портал GSMArena.

Местные операторы, такие как Telstra и Optus, объявили о своем намерении отключить сети 3G до конца текущего года. TPG Telecom, известная также как Vodafone, уже завершила процесс отключения своих сетей 3G. Telstra планирует завершить процесс к 31 августа, а затем последует Optus.

В связи с этим ACMA напоминает владельцам 3G-телефонов о необходимости перехода на более современные технологии. После отключения сетей их устройства больше не смогут отправлять сообщения и совершать звонки, включая звонки в службы спасения. Пользователи современных гаджетов, поддерживающих 4G без функции VoLTE и использующих для звонков 3G, также потеряют доступ к сети. ACMA советует им обратиться к операторам за инструкциями по обновлению устройств.

Австралийская ассоциация мобильной связи (AMTA) отмечает, что отключение затронет все 3G-устройства, включая планшеты, умные часы, платежные терминалы, а также медицинские устройства и другие личные средства экстренного реагирования. AMTA призывает пользователей немедленно принять меры для обеспечения непрерывной связи и воспользоваться официальной программой утилизации старых мобильных телефонов.