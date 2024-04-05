Правительство Германии с «определенным сожалением» относится к тому факту, что несмотря на недвусмысленно негативную общественную реакцию в самой Грузии, а также за рубежом, правящая партия «Грузинская мечта» намерена повторно внести в парламент спорный законопроект об иностранном влиянии.

Об этом заявила заместительница официального представителя канцлера ФРГ Кристиане Хоффман, отвечая в пятницу, 5 апреля, на вопрос корреспондента DW об отношении официального Берлина к попытке реанимировать в Грузии принятие закона о «иноагентах».

Хоффман напомнила, что «грузинское правительство в прошлом году безоговорочно пообещало снять с повестки дня этот законопроект», и добавила: «Мы ведь знаем, что Грузия идет по пути реформ в направлении членства в Европейском Союзе и заявляет тем самым о приверженности европейским ценностям».

С «сожалением» и «тревогой» приняли к сведению сообщения о планах правящей в Грузии партии все-таки принять закон об «иноагентах» и в МИД ФРГ. «В прошлом году в результате протестов десятков тысяч представителей грузинского гражданского общества против этого законопроекта он был снят с повестки дня, — заявил пресс-секретарь министерства Себастьян Фишер. — Свобода печати и СМИ… являются основами любой демократии и важными предпосылками для присоединения к ЕС».

И в Грузии, получившей в конце прошлого года статус кандидата на вступление в Евросоюз, а тем самым «исторический шанс» на членство в нем, об этом знают, указал Фишер. Лишится ли Грузия этого шанса, если примет закон об «иноагентах», будет, по его словам, решаться в ходе консультаций с другими странами ЕС.

Эта тема, наряду с другими, скорее всего будет обсуждаться в ходе предстоящего в пятницу, 12 апреля, визита в ФРГ нового премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. В Берлине запланирована его встреча с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и переговоры с канцлером Олафом Шольцем в рамках рабочего обеда.