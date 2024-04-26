Польша пообещала ввести временную защиту для украинских беженцев, у которых нет или истек срок действия их паспортов. Об этом со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Марчина Кервинского сообщило украинское издание «Главком».

Кервинский заявил, что Польша найдет способ решить эту проблему.

«Нам нужно поступать мудро и рационально. Все вещи, касающиеся украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня. Те, кто без паспортов, будут подлежать временной защите», – заявил Кервинский.