Власти Израиля принимали участие в формировании плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа и завершению палестино-израильского конфликта и внесли несколько правок в итоговый текст документа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, наиболее заметной правкой является вопрос государственности. В тексте плана указывается возможность создания независимого палестинского государства, однако в нем отсутствует упоминание о двухгосударственном решении. Отмечается, что без четкой перспективы решения палестино-израильского конфликта на основе двух государств вероятность того, что Саудовская Аравия будет финансировать план американского лидера, довольно мала.