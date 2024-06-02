Помощник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил 2 июня, что Израиль согласился с положениями плана прекращения войны в секторе Газа, который продвигает президент США Джо Байден. Одновременно Офир Фальк охарактеризовал проект как несовершенный и требующий значительной доработки.

«Сделка, на которую мы согласились, не очень хороша, но мы очень хотим, чтобы все заложники были освобождены, — сказал Фальк, советник Нетаньяху по вопросам внешней политике, в интервью британскому изданию Sunday Times. Одновременно Офир Фальк отметил, что Израиль не отказывается от свои условий, которые помимо возвращения заложников включают «уничтожение ХАМАС как террористической организации, ответственной за геноцид». Палестинская группировка ХАМАС, контролировавшая сектор Газа, признана террористической организацией в США и Евросоюзе.

Два крайне правых партнёра Нетаньяху по коалиции уже пригрозили, что покинут правительство в знак протеста против любой сделки, которая, по их мнению, будет недостаточно жёсткой в отношении ХАМАС.

Джо Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа 31 мая, отметив, что он состоит их трёх этапов и основан на предложениях Израиля. Первый этап предполагает перемирие и возвращение части всё ещё находящихся в руках боевиков заложников. В дальнейшем ожидаются переговоры воюющих сторон о бессрочном прекращении боевых действий и выход на свободу всех оставшихся пленников.

Такая последовательность действий, судя по всему, предполагает, что ХАМАС будет продолжать играть роль в дополнительных договорённостях при посредничестве Египта и Катара. Это, однако, потенциально противоречит решимости Израиля возобновить кампанию по ликвидации поддерживаемой Ираном радикальной группировки, пишет Reuters.

Байден, представляя в пятницу план, отмечал, что проект создаёт лучшие условия для Газы после войны — без группировки ХАМАС у власти. Он не уточнил, однако, как это будет достигнуто, и признал, что есть ряд деталей, которые ещё необходимо обсудить.

Сама группировка ХАМАС, как сообщалось ранее, предварительно приветствовала инициативу американского лидера. «Речь Байдена содержала позитивные идеи, но мы хотим, чтобы это материализовалось в рамках всеобъемлющего соглашения, которое отвечает нашим требованиям», — заявил в субботу «Аль-Джазире» высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан. Среди требований ХАМАС — вывод всех находящихся в секторе Газа израильских сил, свободное перемещение палестинцев и помощь в восстановлении территории. (svoboda.org)