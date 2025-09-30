Приветствуем объявление всеобъемлющего плана по прекращению конфликта в Газе, предложенного Президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечено, что устойчивый и справедливый мир требует искренних обязательств, взаимного доверия и уважения международного права.

«Обмен заключёнными и заложниками, обеспечение гуманитарных нужд населения имеют жизненно важное значение для установления доверия и снижения напряжённости на пути к долгосрочной стабилизации и политическому решению. Только через диалог и добрую волю можно достичь долгосрочного соглашения, в центре которого решение по принципу двух государств», — подчёркивается в сообщении.