Венгрия поддерживает китайский мирный план по урегулированию конфликта в Украине, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы МИД, необходимо поддерживать все шаги по достижению мира в Украине.

«Мы поддерживаем китайский мирный план просто потому, что он существует», — сказал Сийярто в своем видеообращении в соцсетях после встречи с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

Министр отметил, что Венгрия и Китай будут выносить на повестку дня международных организаций вопрос о мирном урегулировании ситуации в Украине, чтобы «не происходило деление мира на [политические] блоки».

Тем не менее, пока голоса сторонников продолжения войны звучат громче тех, что призывают к миру, посетовал Сийярто.