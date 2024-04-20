Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит дипломатические усилия по урегулированию кризиса в секторе Газа и оказание жителям анклава гуманитарной помощи. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам встречи в Стамбуле, которую он провел с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, передает ТАСС.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает дипломатические усилия по привлечению внимания международного сообщества к преследованиям палестинцев и при каждой возможности подчеркивает необходимость прекращения зверств и настоятельную потребность в постоянном прекращении огня. Он также подчеркнул, что Израиль однажды обязательно заплатит за притеснения палестинцев, добавив, что Турция будет прилагать усилия для создания независимого палестинского государства, которое является ключом к обеспечению мира в регионе», — говорится в сообщении.