Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в четверг с визитом в Турцию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Анкары по урегулированию в Газе, сообщила газета Star со ссылкой на источники.

«Первым гостем президента Эрдогана в этом году станет президент Ирана Ибрагим Раиси. Ожидается, что иранский лидер прибудет в Турцию с официальным визитом завтра. Во время встречи Эрдогана и Раиси будут обсуждаться конфликт Израиля и Газы и двусторонние отношения», – сообщило издание.

По данным издания, сначала лидеры двух стран проведут встречу с глазу на глаз. Затем состоится 8-е заседание турецко-иранского Совета сотрудничества высокого уровня.

«На этом заседании будут оценены во всех аспектах шаги, которые можно предпринять для улучшения существующих отношений в таких областях, как экономика, торговля, энергетика, транспорт и оборонная промышленность. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве в различных областях», – уточнила газета.

«Лидеры обсудят, что можно сделать для прекращения гуманитарного кризиса в регионе и достижения постоянного прекращения огня. Президент Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Турции по решению проблемы», – говорится в сообщении.

Эрдоган и Раиси также обсудят события на Южном Кавказе и в Сирии и борьбу с терроризмом.