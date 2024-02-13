Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для урегулирования региональных конфликтов, в том числе российско-украинского.

«Ранее мы столкнулись с военным конфликтом России и Украины. Он стал потрясением для многих сфер и привел к дальнейшим тяжелым процессам. Это коснулось энергетики, продовольствия, военной сферы. Турция сыграла активную роль в попытках добиться прекращения огня между Россией и Украиной, реализовали зерновую сделку, мы приложили серьезные усилия. И уверен, Турция и далее будет работать в этом контексте на достижение результата для урегулирования этого и других конфликтов», — сказал Эрдоган на Всемирном правительственном саммите в Дубае, в котором он участвует в статусе почетного гостя.

Турецкий лидер в очередной раз отметил, что «мир больше пяти» стран, имея в виду вопрос о Совбезе ООН, которому, по убеждению Анкары, требуется реформа и расширение состава участников. «Мир сейчас переживает темный период, когда один кризис, не завершившись, провоцирует новый. Мы это увидели на примере кризиса с пандемией. Когда появился свет в конце тоннеля, грянул конфликт России и Украины», — сказал Эрдоган, указав, что затем ситуация привела к напряженности на Ближнем Востоке. Эти конфликты, по его словам, спровоцировали «и гонку вооружений, и проблемы в сфере нелегальной миграции».

«Но, несмотря на льющуюся кровь и разрушения, мы все равно убеждены, что справедливый мир все равно возможен. Каждая проблема, не получившая решения, становится все больше. Нельзя найти решение, заметая проблему под ковер. И актуальным болезненным примером этого является ситуация с сектором Газа», — указал Эрдоган.

Он отметил, что в некоторых гуманитарных сферах, борьбе с голодом, создании достойных условий для жизни мировое сообщество «не может сдать экзамен». Вместе с тем Турция, по словам президента, продолжит дипломатическую работу и не перестанет прилагать усилия для поиска путей урегулирования продолжающихся конфликтов. (ТАСС)