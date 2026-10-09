Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выступила против введения доллара в качестве официальной валюты республики.

«Вы знаете мою позицию, которую я занимаю уже много лет, и я по-прежнему ее поддерживаю: не долларизация решит проблемы Венесуэлы. Решение заключается в укреплении национальной валюты, которая обеспечит не только торговые, но и финансовые процессы, а также гарантирует финансирование для Венесуэлы», — заявила Родригес на 82-й ежегодной ассамблее Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы. Трансляцию вел телеканал Venezolana de Television.

Уполномоченный президент подчеркнула стратегическое значение валютного суверенитета страны и высказалась за укрепление национальной денежной единицы — боливара. «Валютный суверенитет имеет решающее значение для экономического роста <…>, и мы имеем доступ к иностранной валюте для наших производственных процессов», — указала Родригес. Она сообщила о переговорах с международными банками для поддержания стабильного притока иностранной валюты, которая направляется прежде всего в производственную сферу.