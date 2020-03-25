Вблизи паники

Российские нефтяники, а речь идет о руководителях крупных фирм и корпораций, находятся в состоянии близком к панике. Об этом практически открыто говорят в политических и деловых кругах. Симптомы такого положения проявляются даже в интернете, во внешне осторожных комментариях топ менеджеров или в их отсутствии у тех, кто должен давать пояснения по долгу службы.

Уже не так всех интересует по чьей вине или по недомыслию Россию втянули в авантюру ценовой войны с Саудовской Аравией и ее ближайшими союзниками. Как-то снизила накал российская пропаганда относительно близкого разорения американской сланцевой нефтянки. Как-то не соответствует моменту. Какое разорение, если суточная добыча этой нефти не только не снижается, а даже увеличивается.

Похоже, что самым горячим головам в Кремле и его окрестностях стало очевидным, что угол падения начал приближаться к 90 градусам и ситуация просто выходит из-под контроля.

Нервозности добавляет вмешательство США. Посла России Анатолия Антонова пригласил для беседы министр финансов Стивен Мнучин. Разговор шел вокруг требования, чтобы «Россия не подрывала стабильность мирового энергетического рынка». Другими словами, чтобы согласилась на саудовские условия по снижению добычи. Нетрудно догадаться, что на этот раз Эр-Риад будет настаивать на более значительном снижении добычи именно Москвой.

В первый момент в Белокаменной просто задохнулись от таких требований и с негодованием отказались. Пойти на уступки вообще и тем более американцам — это не в манере политики Владимира Путина. Ее основной принцип, если хотите скрепа, ни за что и ни под каким видом не уступать. Компромисс по Путину — это проявление слабости и на это Москва идти не может.

Однако, буквально через два дня ситуация обострилась настолько, что тут уже не до принципов и скреп. Прилетели черные лебеди. Во-первых, цена бочки неуклонно снижалась. Не очень помогает и небольшой отскок произошедший в последние дни. Перспективы выглядят настолько мрачными, что и думать не хочется.

Во-вторых, в Вашингтоне заговорили о дипломатических переговорах с саудитами о совместных действиях. Суть такого демарша не очень ясна, так как в США государственных нефтяных компаний нет, законодательство строгое и запрещает ценовой сговор. Скорее речь может идти о взаимном сотрудничестве не только в нефтяной сфере.

В-третьих, как писала газета The Wall Street Journal, в Вашингтоне обсуждают вопрос о санкциях против России в нефтяной отрасли. Пример довольно близкий. На две дочерние компании «Роснефти» такие санкции наложены за торговлю венесуэльской нефтью. Как результат, падение поставок нефти из России в Китай, а это в основном нефть именно этой компании, на 30% и еще далеко не вечер.

Санкции могут быть частью сделки Вашингтона и Эр-Риада. С их помощью предполагается некоторое вытеснение России, в частности, с европейских рынков, их заполнение саудитами. В таком случае это будет компенсацией последним за уменьшение добычи. К тому же, надо полагать, несколько возрастут цены за бочку.

С другой стороны, ввести такие санкции можно, но у них есть очевидные негативные последствия. В первую очередь, для европейских потребителей.

От поставок более дешевой саудовской нефти выигрывают страны на берегу морей и имеющие необходимую портовую инфраструктуру. Государства в центре континента окажутся в невыгодном положении. Они получают российскую нефть по трубопроводам и в определенной мере к ним привязаны.

Переход на саудовскую нефть потребует некоторого изменения технологии переработки нефти на соответствующих предприятиях, что связано с финансовыми затратами и на это необходимо время.

Другими словами, ожидать глобального введения санкций на российскую нефть не стоит. Однако, это не означает, что не будут приняты серьезные ограничительные меры. Уже одна эта угроза, а теперь в Москве понимают, что шутки с Вашингтоном обходятся очень дорого, заставляет Кремль активно искать выход из положения близкого к панике.

К тому же быстро выяснилось, что так называемая кубышка в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ) оказалась не столь объемной, как в запале первых дней на всю телевизионную ивановскую от крика чуть не срывали голос пропагандисты и профильные министры. Нефтяники выстроились в ряд и требуют государственной поддержки. Тут еще коронавирус распространяется, и борьба с ним тоже требует финансовых ресурсов. Для населения и другого бизнеса.

Приближается дата всенародного голосования и Кремль не может себе позволить раздражать население. Как и предполагалось, очередь жаждущих поддержки растет в геометрической прогрессии и средств явно не хватает. Как говорят в лучшем случае, ФНБ кончится уже осенью.

Все это несколько умерило ни на чем не основанное чувство превосходства столь свойственное Кремлю. Начались поиски возобновления контакта с Саудовской Аравией. Первым делом нужно как-то добиться, чтобы саудиты вообще согласились разговаривать. Здесь есть проблемы.

Восток, как известно, дело тонкое. В силу известных ментальных особенностей там придают большое значение внешним символам и словам. Да и вообще поведению.

В этом смысле действия российского министра энергетики Александра Новака на совещании ОПЕК+ в Вене были просто оскорбительными для арабских участников. Не удивительна резкая реакция Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.

Однако есть все основания полагать, что не только в этом дело. В интервью украинскому телеканалу «Эспрессо TV» известный российский политический аналитик и публицист Валерий Соловей сказал, что к заговору против наследного принца бин Салмана причастны российские спецслужбы. Конечно, нет прямых доказательств этой версии, но, как сказал Соловей важно, что саудовцы в нее верят.

К этому нужно добавить, что Россия фактически не выполняла свои обязательства по снижению добычи при предыдущей договоренности. Страны ОПЕК имеют все основания не доверять Москве и поэтому не хотят иметь с ней дела.

Остается пока неопределенным вопрос о заинтересованности Вашингтона достичь договоренности о снижении добычи и степени давления на Саудовскую Аравию. В конце концов, для поддержания своей нефтяной отрасли США необходимые средства найдут, а вот нанести серьезный удар по российским амбициям и несколько укротить длину московских геополитических устремлений очень полезно. И многим такое в американской столице понравится.

Есть и внутриполитический аспект. Трампу очень важно протолкнуть через конгресс свой финансовый комплекс мер по борьбе с экономическим спадом. Демократы идут на это с большим скрипом. Усиление антироссийской составляющей в американской политике, в том числе санкционной, может стать предметом договоренностей исполнительной власти с законодательной. С учетом антироссийских настроений в конгрессе.

Сейчас в Москве идет все обостряющаяся борьба ястребов и голубей при всей условности такого деления башен Кремля. Путин и его ближайшее окружение хотели бы стоять до конца и не идти ни на какие компромиссы.

Проблема в том, что экономика, финансы и эпидемия дают совершенно другие сигналы и выставляют прямо противоположные требования.

Долго находиться в положении близком к панике Кремль не может. На что-то надо решаться. Иначе очередные черные лебеди с прилетом не задержатся.