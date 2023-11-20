Армянские террористы закопали тела 200 жертв Ходжалинского геноцида вблизи Аскеранской крепости.

Как сообщает # со ссылкой на пресс-службу Службы госбезопасности (СГБ), об этом в ходе допроса сообщил армянский террорист Рашид Бегларян, являющийся одним из исполнителей Ходжалинского геноцида.

В ходе допроса Бегларян рассказал, что 25 февраля 1992 года ВС Армении и действующие под их командованием незаконные армянские вооруженные формирования совершили нападение на город Ходжалы из города Ханкенди.

По его словам, в соответствии с заранее подготовленным планом они дали ложные обещания оставшимся в живых мирным жителям, что предоставят им возможность безопасно пройти через Аскеранский район в направлении Агдамского района.

Однако 26 февраля 1992 года двигавшиеся вдоль побережья Гаргарчая около 200 мирных жителей – большая часть которых были женщины, дети и пожилые люди, попали в засаду вблизи Аскеранской крепости. Незаконные армянские вооруженные формирования, в состав которых входил и сам Бегларян, открыли огонь по мирным гражданам из автоматического оружия. Члены преступной группировки забрали личные вещи погибших, а затем закопали их тела.

В ходе проверки показаний на месте Рашид Бегларян дал подробную информацию о местах совершения преступлений против мирного населения.