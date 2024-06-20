Российские базы вблизи границы с Финляндией почти пусты, так как Россия перебросила личный состав и технику для войны в Украине, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle, ссылаясь на источник в разведке.

После вступления Финляндии в НАТО Москва пригрозила ей последствиями и пообещала увеличить свое военное присутствие вблизи границы, но сейчас военные базы там, утверждает Yle, менее укомплектованы, чем год назад, передает bbc.com.

«В среднем 80% техники и солдат было переброшено для войны против Украины», — сообщил Yle источник в разведке.

Yle получила спутниковые снимки российских баз, которые, как она считает, подтверждают эти утверждения. (point.md)