В Приднестровье прошел съезд депутатов всех уровней. Он обратился к Совету Федерации и Государственной думе России с просьбой о «реализации мер защиты Приднестровья в условиях усиливающегося давления со стороны Кишинева». Также приднестровские депутаты обратились за помощью в ООН, ОБСЕ, к участникам переговоров по урегулированию приднестровского конфликта, в числе которых Россия, Украина, ЕС и США, а также к Европарламенту и Красному Кресту.

Это не первый подобный съезд в истории. В июне 1990 года состоялся их первый съезд в деревне Парки, а в сентябре того же года в Тирасполе. Еще один съезд был в январе 1991 года, а в сентябре 1991 года следующий — четвертый. Пятый съезд состоялся в 1995 году, чтобы утвердить так называемую конституцию региона.

Предыдущий такой съезд депутатов Приднестровья проходил в 2006 году. Тогда Тирасполь обратился к российской Государственной думе с просьбой признать независимость сепаратистского региона.

С подобными предложениями руководители Приднестровья обращались и к Украине. Причем сначала говорилось о восстановлении исторической справедливости, так как до 1940 года территория на левом берегу Днестра входила на правах автономии в состав Украины. Когда в Киеве решительно отвергли такое предложение, то был поставлен вопрос о признании независимости Приднестровья, так как там проживает много украинцев.

И на это предложение в Киеве ответили категорическим отказом. По итогу было принято решение провести так называемый референдум, на котором, как отчитывались организаторы, 97% проголосовавших поддержали вхождение Приднестровья в состав России. Государственная дума в ответ ограничилась лишь «принятием к сведению» результатов голосования.

Что же такое произошло, что сепаратисты в Тирасполе так сильно забеспокоились, что снова собрали съезд и даже поговаривали о новом обращении к Москве насчет включения в состав России. Об этом накануне открытия съезда писал один из немногих приднестровских оппозиционеров Геннадия Чорба.

Как писала московская газета «Коммерсант», съезд проводился на фоне конфликта Тирасполя с Кишиневом вокруг изменения таможенных правил. Новый Таможенный кодекс, вступивший в силу в начале января текущего года, распространил на приднестровские компании пошлины, которых ранее им не нужно было платить.

Дело в том, что весь приднестровский экспорт и импорт с началом войны в Украине идет через Молдову. Приднестровский бизнес регистрируя там свои фирмы пользовался всеми преференциями ассоциации Молдовы и ЕС. И вот теперь власти в Кишиневе решили навести порядок со взиманием таможенных платежей. Конечно, в Тирасполе это очень не понравилось, и там заговорили об экономической блокаде Приднестровья.

Есть еще один фактор. Дело в том, что регион получает газ от России через газотранспортную систему Украины. При этом Тирасполь за газ не платит, а Россия относит это на долги Молдовы. Естественно, что Кишинев это не признает, и платить за Приднестровье отказывается. Другими словами, даже в отличие от российских потребителей жители и предприятия сепаратистского региона получают газ даром. Отсюда металл с Молдавского металлургического завода гораздо дешевле, чем, например, украинский.

Однако эта дармовщина скоро закончится. Киев заявил, что не будет продлевать договор по транспортировке российского газа после 31 декабря текущего года. Если европейцы хотят, то пусть покупают газ у Газпрома на границе России, а Украина по договору с ними будет транспортировать его в Европу. Пока таких желающих не находится. Даже Венгрия начинает переориентацию на получение газа из Хорватии.

Если транспортировка газа из России остановится, то Приднестровью придется его покупать у Молдовы или Украины, второе более вероятно, так как есть соответствующая сеть, но по общеевропейским ценам. Таких денег у Тирасполя нет, и не предвидится. И это тоже входит в понятие экономической блокады.

Регион и так находится полностью на российском содержании, но теперь денег на это потребуется значительно больше, так что вопли съезда имеют под собой вполне объяснимую экономическую и финансовую основу.

Однако это только часть пазла под названием «Съезд депутатов всех уровней». Ничего такого в Тирасполе не происходит без команды или, в крайнем случае, без согласования с Москвой.

И тут вступают в действия военно-политические московские расклады. В марте-апреле 2022 года в ходе развертывающегося российского вторжения в Украину довольно тревожно было на приднестровском участке молдавско-украинской границы.

В Москве не скрывали, что одной из целей вторжения был не только захват Херсона, Николаева и Одессы, но также пробитие коридора в Приднестровье. Целый ряд провокаций на границе должны были стать частью реализации такого плана. Начало должен был положить десант с кораблей Черноморского флота между уже захваченным к тому времени Николаевым и Одессой.

Не вышло. Николаев не захватили, десант не высадили и Одесса — русский город осталась в пьяных иллюзиях бывшего президента Медведева. На какое-то время напряженность несколько уменьшилась, но теперь электричества в воздухе стало больше.

Заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной думы Виктор Водолацкий, говоря о рассмотрении обращения, заметил: «Здесь без Совета безопасности не обойтись. Потому что здесь целый комплекс вопросов поднят. В любом случае мы обязаны защищать своих граждан».

В прошлый раз о страданиях, так называемых соотечественников говорил в апреле 2022 года заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) армии России генерал-майор Рустам Миннекаев, заявивший, что «контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

И вновь российские политики рассказывают о необходимости помочь Приднестровью. Какими силами располагает непризнанный регион, окруженный со всех сторон Молдовой и Украиной?

На условиях анонимности российский военный эксперт рассказал «Новой газете. Европа», что «Если в 2022 году высадка десанта в район Одессы с кораблей Черноморского флота еще выглядела реальной, то сегодня никаких сил, способных захватить южную Украину и пробить коридор к Приднестровью, у армии России нет и в помине. Скорее уж наоборот: можно говорить о том, что у Молдовы в случае возникновения открытого конфликта, при поддержке Украины или Румынии, получится взять Тирасполь. И никакие миротворцы не помогут. Им бы свои шкуры спасти при начале войны».

На российской военной базе в Приднестровье сегодня служит от 1500 до 1800 человек. Подавляющее большинство из них — местные жители, получившие российское гражданство. Есть два миротворческих батальона в которые входят около 900 солдат. Также существует батальон охраны военных складов, укомплектованный уроженцами региона. Исключение составляет командный состав, который не ротировался уже несколько лет. Российских офицеров, да и мужчин в целом, не пропускает Молдова. Непосредственно на границе Приднестровья и Молдовы находится полтора десятка постов, на которых несут службу миротворцы.

Другой эксперт отметил, что «На российской базе есть несколько танков. Эти боевые машины несколько лет назад заводили и даже выезжали на них за пределы базы. Сейчас на базе служит от 1,5 до 2 тысяч человек. Однако 95 процентов — граждане Приднестровья. Воевать они не хотят и, скорее всего, не очень смогут. Максимум — охранять склады с советской рухлядью. В случае ввода серьезного контингента ВСУ регион быстро бы сменил власть». Как сказал депутат парламента Молдовы Оазу Нантой в эфире одного украинского телеканала, армии Молдовы и Украины разобрали бы сепаратистское образование по бревнам за один день.

Заметим, когда в 2022 году пошли разговоры о призыве в армию Приднестровья, огромные колонны автомобилей с мужчинами призывного возраста устремились в Молдову. Стало ясно, что ни о какой мобилизации и речи идти не может.

По мнению украинского политического аналитика, управляющего партнера PGR Consulting Group LLC Руслана Рохова, имеет место двойная игра. С одной стороны, играют элиты Приднестровья. С другой стороны, Кремль, которому нужно эскалировать ситуацию, чтобы подготовить должный фон к президентским выборам в Молдове, которые состоятся осенью. Кремль настроен на реванш.

Он хочет использовать ситуацию, когда конъюнктура не очень благоприятна для президента Майи Санду. Социология показывает, что у нее есть электоральные трудности внутри Молдовы, но она имеет существенную поддержку извне и хочет мобилизовать избирателя с помощью одновременного референдума по вступлению страны в Евросоюз.

Кремль подталкивал элиты Приднестровья к призыву съезда о включении в состав России. Это видно по тому, что инициировал проведение съезда не президент Приднестровья Вадим Красносельский, а первый глава региона Игорь Смирнов — прямая агентура Москвы.

Однако местные элиты сопротивлялись. Им нужно урегулировать финансовые и экономические вопросы, получить большую подпитку из Москвы. И это все, что они хотят от Кремля. Война и вход ВСУ в регион им совершенно не нужны.

Обращение съезда составлено в весьма размытых выражениях, чтобы с одной стороны обратиться в Кремль и дать ему пас для своей игры. А с другой, чтобы не эскалировать возможное присоединение Приднестровья к Молдове с помощью Украины.

В то же время, двери держатся открытыми, для того чтобы Кремль при необходимости мог проводить свою игру для большей эскалации накануне выборов президента Молдовы осенью. Вероятно, чтобы у избирателя сформировался страх в ожидании возможных угроз для жителей Молдовы. Тем самым попытаться навязать Майе Санду образ той, кто является причиной эскалации. С последующим месседжем, что было бы хорошо ее не избирать и тем самым обезопасить себя от рисков силового противостояния.

Ситуацию готовятся продолжить. Подобное собрание должно состояться 5 мая в Гагаузии, автономии в составе Молдовы. Гагаузы — тюркоязычный православный народ, живущий в основном в Молдове и небольшая его часть в Одесской области. В этом молдавском регионе, в отличие от гагаузов Украины, очень сильны пророссийские настроения. Это удивительно, ведь в прошлом гагаузы много натерпелись как от царской, так и от советской власти. Все следует воспринимать как паззлы одной игры, в которой Кремль пытается руками своих местных представителей и гауляйтеров обеспечить необходимый результат на выборах. С этим следует связывать визит пророссийских молдавских политиков Игоря Додона и Илана Шора в Москву накануне съезда.

Москва готова открыть второй фронт в Молдове против Украины и вообще Европы. И это требует от Украины, Молдовы и Европы проявлять не только бдительность, но и готовность противостоять московским проискам.