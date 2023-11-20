Экс-главнокомандующий КСИР, ныне секретарь Совета политической целесообразности Ирана Резаи объявил об открытии нового фронта против Израиля:

«Мы станем свидетелями открытия нового фронта, поскольку ХАМАС не только в Газе, он присутствует на Западном берегу и за пределами Палестины, сообщает Al Mayadeen..

В последние дни на Западном берегу заметно участились попытки терактов против израильтян и столкновения между палестинцами и израильскими военными.

C 7 октября по 18 ноября количество арестованных палестинских боевиков на Западном берегу составило 1.800 человек. 18 ноября представитель высшего руководства ХАМАСа Абу Убейда призвал жителей Западного берега «активизировать свою деятельность».

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