Израиль усиливает операцию в Дженине – ударом с воздуха ликвидированы 8 боевиков. Среди них – офицер одной из спецслужб Палестинской администрации. 5 ноября группа сотрудников силовых структур и спецслужб в Дженине объявила ультиматум председателю Палестинской администрации Махмуду Аббасу: либо он объявляет войну Израилю, либо будет смещен. Вчера вечером глава израильской Службы общей безопасности ШАБАК Бар предупредил, что Западный берег находится «на грани взрыва».

Дженин – третий по численности населения город Западного берега Иордана. С конца 1990-х гг. здесь особенно сильны позиции «Исламского джихада». Во время Второй интифады (2000-2005) в Дженине в апреле 2002 произошло одно из крупнейших сражений израильских войск с объединенными силами палестинских военно-политических организаций, среди которых доминировал «Исламский джихад».

За первое полугодие 2023 местные боевики совершили более 50 терактов против израильтян на Западном берегу и внутри Израиля. С начала года в городе были проведены три относительно крупные контртеррористические операции: 26 января, 3-5 июля и 19 сентября. (АЗфронт)