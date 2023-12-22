Появились признаки возможного расширения войны в соседнем Ближнем Востоке. Израиль планирует вторгнуться в Ливан, чтобы оттеснить Хезболлу от своей северной границы, что грозит дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

После нескольких недель перестрелок через границу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) хочет начать наземное наступление на юг Ливана с целью оттеснить группировку на север, за реку Литани, пишет The Times.

Военные и правительственные чиновники в Израиле заявили, что полны решимости предотвратить повторение вторжения 7 октября из Газы, предупредив, что масштабы рейда Хезболлы могут быть даже более смертоносными, чем нападение ХАМАС.

«То, что произошло на юге, — ничто по сравнению с тем, что они могли сделать здесь, — сказал The Times высокопоставленный израильский офицер. — Израильская доктрина заключается в том, чтобы перенести войну на другую сторону».

Понятно, что ситуация и без того тяжелая. Но как можно оценить вероятность открытия еще одного фронта – ливанского? Есть ли признаки того, что это может произойти? Или Хезболла и ее покровитель Иран поостерегутся возможного вмешательства США при таком развитии событий?

Своими мыслями об этом с # поделились известные эксперты.

Израильский публицист Александр Непомнящий:

— Осуществлённое ХАМАС 7 октября нападение на израильские города и посёлки возле Сектора Газа стало фактическим исполнением плана Хезболлы (так называемого плана «Радуан»), предполагавшего именно такое нападение, но только из Ливана и в гораздо больших масштабах, поскольку эта проиранская террористическая группировка намного мощнее ХАМАС.

В начале войны, опасаясь подобной атаки со стороны Хезболлы, Израиль был вынужден эвакуировать около 60 тысяч жителей из десятков населённых пунктов, расположенных близ границы с Ливаном.

Все эти люди до сих пор не могут вернуться в свои дома, поскольку террористы Хезболлы обстреливают приграничные населённые пункты, как военные, так и гражданские объекты и это уже привело к гибели около десятка гражданских израильтян.

Израиль не готов мириться с подобной угрозой и требует от Ливана выполнить резолюцию СБ ООН 1701 об отступлении всех террористов Хезболлы от израильской северной границы.

Правительство Израиля намекнуло, что если Хезболла не выполнит резолюцию сама, то Израиль заставит её силой.

США оказывают давление на Израиль, стремясь вынудить к отказу от военных действий против Хезболлы, но у Израиля нет вариантов. Поскольку страна не может примириться с фактическим изгнанием десятков тысяч своих жителей из десятков городов и посёлков.

При этом руководство Израиля подчёркивает, что наша армия готова к войне на двух фронтах. Вместе с тем, очевидно, в Израиле предпочтут начать боевые действия после того, как ХАМАС будет подавлен в большей части Сектора Газа.

Поэтому, если США и Франция не сумеют заставить Хезболлу отойти от северной границы Израиля и демонтировать там свои базы, вполне возможно, Израиль будет вынужден самостоятельно предпринять действия, необходимые для обеспечения безопасности на своей северной границе.

Заместитель директора киевского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов:

— Вероятность израильского вторжения на юг Ливана довольно высока. В Иерусалиме после начала наземной операции в Секторе Газа очень опасались открытия Хезболлой второго фронта. В октябре были предприняты серьезные усилия, чтобы этого не допустить. Важную роль в этом сыграла готовность США вступить в конфликт. Вмешательство США упредило большую войну, но не остановило приграничных обстрелов. Опасность, которая исходит с юга Ливана, вынудила сотни тысяч израильтян покинуть свои дома. На севере Израиля на месяцы остановилась экономика. Понятно, что такое неустойчивое положение не может длиться долго и в Израиле по мере того, как операция в Газе развивалась успешнее, чем ожидалось, начали обсуждать возможность создания на юге Ливана зоны безопасности.

В свою очередь, Иран и его сателлиты используют обстрелы Израиля как средство давления в переговорах о прекращении огня с ХАМАС. Для иранцев важно сейчас просто сохранить ХАМАС в любом виде, чтобы использовать его в будущем. Для этого иранцы хотят втянуть Израиль в переговоры с ХАМАС о заложниках и гуманитарных вопросах. Каждая такая пауза в операции увеличивает шансы на сохранение ХАМАС либо его лидеров. И как раз перед прекращением огня Хезболла усиливает обстрелы, давая понять, что готова к обострению, если Израиль не пойдет на уступки.

Таким образом, складывается динамичная среда, в которой стороны оценивают каждая свой следующий ход не в привязке к одному операционному направлению, а исходя из общей ситуации в регионе, представлений о намерениях противника и оценки его слабости. В такой ситуации вероятность обострения на юге Ливана довольна высока.