«Следующей целью президента России Владимира Путина станет остров Готланд в Балтийском море».

Как сообщает # со ссылкой на информационное агентство «RND», об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал-майор Микаэль Бюден.

Он отметил, что Готланд, который юридически является частью территории Швеции, стал мишенью России, поскольку дает контроль над Балтийским морем: «Если Россия возьмет под контроль Готланд, то в первую очередь ограничит выход в Балтийское море для судов других стран. Владимир Путин не упустит возможности угрожать другим странам. Мы не можем этого допустить, так как остров является частью территории Швеции. Ограничение нашего военного присутствия на этой территории было ошибкой. Но сейчас период мира прошел, то есть война в Украине изменила ситуацию. Если Россия закрепится на острове, это создаст угрозу для стран НАТО, а также будет означать конец мира и стабильности в регионе».