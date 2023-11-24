Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал распространение приписываемой ему цитаты о «праве Израиля на геноцид» опасным для Швеции и ее интересов.

«То, что такие неверные толкования распространяются, — это серьезно, это опасно для Швеции и шведских интересов, — приводит слова премьера правительственная канцелярия. — Некоторые ошибочно называют Швецию исламофобской страной и страной, которая не уважает эту религию и ее последователей. Распространение неверно переведенного ролика способствует дальнейшему запятнанию имиджа Швеции. На каждом лежит большая ответственность критически относиться к источнику и дважды подумать, прежде чем поделиться чем-либо».

Существуют «признаки того, что антагонистические субъекты, желающие негативно повлиять на Швецию и имидж Швеции, распространяют это», считает премьер. «Широкая свобода выражения мнения в Швеции является фундаментальной частью наших демократических свобод и прав, но это также означает, что мы уязвимы перед дезинформацией и неправомерным влиянием информации со стороны иностранных субъектов, которые не желают нам добра, — заявил Кристерссон, призвав к бдительности и осторожности, так как «речь идет о защите Швеции, шведов и шведских интересов».

Нашумевшее выступление премьера состоялось в Гетеборге 21 ноября. «Швеция и ЕС едины в том, что у Израиля есть право народа… на защиту», — сказал глава правительства. При этом он запнулся при произнесении слова «народ» (швед. folk), из-за чего некоторые расслышали в нем слово «убийство» (folkmord), в результате фразу можно было истолковать как «право на убийство народа» или «геноцид».

Аудитория бурно отреагировала на эту оговорку, и один из присутствующих переспросил Кристерссона, имеет ли он в виду, что Израиль имеет «право на геноцид». Встречу пришлось прекратить досрочно, поскольку в аудитории поднялся шум, а из-за беспорядков охрана вывела из зала несколько человек.